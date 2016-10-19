Санкт-Петербург, 19 октября, 2016, 10:05 — ИА Регнум. Строительный рабочий из Узбекистана получил смертельные травмы на стройплощадке центрального участка Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге и вскоре скончался в Покровской больнице. Следственный комитет начал доследственную проверку, по итогам которой может быть возбуждено уголовное дело.

ИА REGNUM Мост через Корабельный фарватер на ЗСД

Трагедия произошла около 02:00 18 октября. «Установлено, что мужчина упал с высоты около 20 метров во время демонтажа металлической опалубки моста, расположенного у дома 27 по Морской набережной», — сообщили сегодня, 19 октября, в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Там уточнили, что погибший был 1993 года рождения.

По информации Life78, погибший иностранный рабочий трудился в ООО «Мегаяп».

Добавим, что предыдущий смертельный случай на стройке ЗСД произошел 7 октября. 45-летний гражданин Белоруссии погиб в результате падения на него с высоты около трех метров металлической строительной балки при проведении погрузочных работ на Канонерском острове.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 14 июля 2016 года там же, на Канонерском острове, при проведении строительных работ на ЗСД в результате падения строительной плиты был смертельно травмирован 45-летний рабочий из Ярославской области.

6 апреля рабочий умер, упав с большой высоты на стройплощадке ЗСД.

В начале марта 2016 года в районе Канонерского острова рабочего — 24-летнего жителя Великого Новгорода — зажало между бетонными плитами. Пострадавшего доставили в больницу, где у него зафиксировали компрессионный перелом позвоночника и тупую травму живота.

14 января 2016 года во время уборки снега со строящейся эстакады ЗСД с высоты около 40 метров произошло падение мини-погрузчика с водителем. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.