Тверь, 19 октября, 2016, 09:59 — ИА Регнум. В одном из помещений второго энергоблока Калининской атомной электростанции (КАЭС), который находится на плановом капремонте, произошло короткое замыкание кабеля с последующим задымлением. Об этом, как передает RT, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.

rosatom.ru Калининская АЭС

«18 октября в 19:35 мск в одном из помещений c электротехническими устройствами энергоблока №2, который находится на плановом капитальном ремонте, произошло короткое замыкание кабеля с последующим задымлением», — заявили в управлении.

При этом в сообщении отмечается, что пожарные расчеты, выехавшие на Калининскую АЭС, возгорания не обнаружили.

В настоящее время выясняются причины ЧП.