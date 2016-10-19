Москва, 19 октября, 2016, 09:51 — ИА Регнум. России следует не приостановить действие соглашения с США об утилизации плутония и протоколов к нему, а выйти из соглашения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ). «Договор по плутонию очень вредит нашей обороноспособности. Точно также мы должны выйти из СНВ», — считает парламентарий.

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Принимая закон о приостановлении действия соглашения по плутонию, Россия начала движение по пути выхода из соглашения, говорит депутат. «Путь только приостановление, мы, ратифицируя, на этом пути начали движение, оно ведет к повышению обороноспособности нашей страны», — сказал Калашников.

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Госдума обсудит проект законопроекта о приостановлении действия соглашения между правительствами РФ и США по плутонию. Соглашение между правительством РФ и правительством США об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в этой области предусматривало утилизацию каждой из сторон 34 тонн оружейного плутония, объявленного излишним для военных программ.

При этом американская сторона планирует осуществлять утилизацию плутония путем его захоронения, а не путем облучения, как это установлено названным Протоколом, отмечается в сопроводительных документах.

До настоящего времени американская сторона согласия Российской Федерации на изменение способа утилизации плутония не запрашивала, говорится в сопроводительных документах.