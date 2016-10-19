Прага, 19 октября, 2016, 09:46 — ИА Регнум. Среднеразмерный кроссовер Skoda Kodiaq, представленный 1 сентября в Берлине, встал на конвейер в чешских Квасинах, сообщает издание «Колеса.ру».

skoda-suv.ru Skoda Kodiaq

Как отметил Михаэль Оэльеклаус, член правления Skoda по вопросам производства, запуск кроссовера в серию стал эмоциональным моментом для всей компании и в особенности для сотрудников завода в Квасинах. На предприятии завершена масштабная модернизация, что позволит увеличить объем выпуска автомобилей до 280 тыс. в год.

Силовую гамму Skoda Kodiaq составят три бензиновых и два дизельных двигателя. Бензиновые моторы объемом 1,4 л способны выдавать мощность 125 и 150 л. с., 2-литровый агрегат — 180 л.с. Мощность 2-литровых дизельных двигателей составляет 150 и 190 л. с. Агрегаты будут работать в сочетании с тремя трансмиссиями — шестиступенчатой «механикой», шестиступенчатым и семиступенчатым «роботом» DSG.

В Европе новинка начнет продаваться в начале 2017 года, на лето намечен старт продаж в России. Чешским покупателям Kodiaq обойдется почти в 678 тыс. крон, что составляет около 1 млн 758 тыс. рублей.