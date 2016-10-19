Оренбург, 19 октября, 2016, 09:46 — ИА Регнум. Оборот розничной торговли на территории Оренбургской области в январе-сентябре сложился в объеме 203 708,5 млн рублей, что в товарной массе на 3,4% меньше, чем в январе-сентябре 2015 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Оренбургстате.

Борис Кустодиев. Купчиха с покупками.1920 год

Населению в январе-сентябре 2016 года продано пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий на 98 330 млн рублей, непродовольственных товаров — на 105 378,5 млн рублей, что в товарной массе составило к уровню января-сентября 2015 года 99,4% и 94,1%.

В структуре оборота розничной торговли в январе-сентябре 2016 года удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 48,3%, непродовольственных товаров — 51,7%, в январе-сентябре 2015 года соответственно 47,5% и 52,5%.

«Итоги выборочного обследования конъюнктуры и деловой активности в розничной торговле, проведенного в III квартале 2016 года, показали, что развитие деятельности организаций розничной торговли сдерживалось действием ряда факторов, среди которых большинство руководителей (владельцев) организаций выделяют: высокую конкуренцию со стороны других организаций розничной торговли, недостаточный платежеспособный спрос населения, высокий уровень налогов», — сказали в статистической службе.

Стоит также отметить, что наряду со спадом розничной торговли в регионе наблюдается снижение оборота общественного питания. В январе-сентябре он сложился в объеме 10 924,7 млн рублей, индекс физического объема к уровню января-сентября 2015 года составил 98,4%.