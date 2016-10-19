Красногорск, 19 октября, 2016, 10:02 — ИА Регнум. До конца 2016 года в Московской области планируется комплексно благоустроить не менее 1,5 тысяч дворов. На сегодняшний день уже 720 дворовых территорий прошли программу по облагораживанию. Об этом сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Озеленение двора

Как отмечают власти области, программа по комплексному благоустройству дворов 2016 года проходит без существенных задержек. Всем отстающим муниципалитетам предстоит завершить работы не позднее 1 ноября.

Среди лучших муниципалитетов по организации благоустройства оказались: Люберецкий район, а также городские округа Дзержинский, Королев, Реутов, Серебряные Пруды, Шаховская.

По словам Пестова, в рамках программы в муниципалитетах обязательно устанавливаются детские игровые площадки, монтируются элементы освещения, организуются парковочные места, проводится озеленение.

«Каждый двор должен быть озеленен, иметь площадки для сбора мусора с удобными подъездами к ним и современными контейнерами. Также обязательным элементом является информационный стенд, на котором управляющие компании должны размещать и регулярно обновлять графики уборки территории, контактные данные и другие важные для жителей сведения. При этом недостаточно просто благоустроить двор — необходимо поддерживать его в таком состоянии. Это совместная задача как управляющих компаний, так и самих жителей», — пояснил Пестов.

Отмечается также, что в 2015 году в области было обустроено 1610 дворов, что на 10% больше, чем было запланировано.

Как корреспонденту ИА REGNUM уточнили в пресс-службе министерства ЖКХ Подмосковья, всего в регионе насчитывается свыше 15 тысяч дворов.

«Где-то около 15,5 тысяч дворов, но есть понятие «инвентаризированные» и «не инвентаризированные» дворы. Первых в программе более 15 тысяч», — пояснил собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году на благоустройство дворов планировалось потратить около 8 млрд рублей из разных источников. По словам министра ЖКХ области Евгения Хромушина, в 2015 году власти Московской области хотели обустроить около 3,9 тыс. дворов и организовать более 800 детских площадок.