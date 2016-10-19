Москва, 19 октября, 2016, 09:42 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже 18 октября закрылись снижением по американскому доллару и единой валюте. По итогам дня курс доллар/рубль снизился на 0,24%, до 62,81 рубля, евро/рубль на 0,7%, до 68,96 рубля.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Валюты подешевели к рублю с открытия торговой сессии. Он укрепился вслед за повышением цен на нефть и стойко перенёс их снижение на уровне 62,90 руб. Чтобы избежать ослабления, российская валюта пользуется поддержкой от начавшегося налогового периода, аукционов ЦБ и Минфина РФ.

Экспортёры продают валютную выручку для уплаты налогов. ЦБ России 18 октября провёл депозитный аукцион сроком на 1 неделю. Регулятор готов был принять 400 млрд рублей, но банки предложили лишь 222,6 млрд руб.

Динамика нефти остаётся ключевым фактором для рублёвых пар. Ночью нефть подорожала до $52,10 после публикации данных от Американского института нефти. Запасы нефти за минувшую неделю сократились на 3,8 млн против прогноза 2,1 млн баррелей.

В среду аналогичный отчёт опубликует Минэнерго США. На ожиданиях сокращения запасов и добычи нефти котировки могут продолжить рост $52,55. Если официальный отчёт подтвердит их сокращение, повышение котировок продолжится до уровня $53,00. На этом фоне курс доллар/рубль снизится до 62,40 руб.

Минфин РФ на аукционе 19 октября планирует разместить облигации федерального займа (ОФЗ) одной серии на 10 млрд рублей. Сумма небольшая, но с ростом нефтяных котировок её будет достаточно, чтобы рубль укрепился.

Отчёт API помог ценам на нефть подняться выше $52. Торги по нефти 18 октября завершились ростом на уровне $52,08 (+0,8%). На фоне растущего доллара США цена на Brent в ходе торгов в Нью-Йорке снижалась до $51,24. После публикации отчёта Американского института нефти (API) цена восстановилась до $52,31. Отчёт преподнёс покупателям сюрприз. Вместо увеличения запасов нефти, они уменьшились.

Запасы нефти за минувшую неделю сократились на 3,8 млн против прогноза 2,1 млн баррелей. Запасы нефти в Кушинге снизились на 1,96 млн, дистиллятов на 2,3 млн. Запасы бензина выросли на 0,929 млн баррелей.