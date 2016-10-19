Вашингтон, 19 октября, 2016, 09:30 — ИА Регнум. Сотрудники американской студии Pixar в течение 5 лет в свободное от работы время трудились над короткометражным фильмом под названием Borrowed Time — «Одолженное время», пишет Gizmodo.

Цитата из к/ф «Borrowed Time». реж Эндрю Коутс. 2015. США Шериф

Мультфильм Эндрю Коэтса и Лу Гаму-Ладжа длится шесть минут, музыку к нему написал лауреат «Оскара» Густаво Сантаолалья. Герой короткометражки — шериф, который спустя много лет возвращается на место аварии.

«С каждым следующим шагом воспоминания, которые он так старался забыть, начинают оживать все сильнее», — говорится в описании картины.