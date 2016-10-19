Токио, 19 октября, 2016, 09:28 — ИА Регнум. Сообщения о том, что Токио готово пойти на компромисс с Москвой, отказавшись от своих требований признать принадлежность Японии всей южной части Курил (четырёх островов), не соответствует действительности. Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел Японии, передаёт НТВ.

Флаг Японии

«Позиция нашей страны не изменилась: мы выступаем за решение вопроса о принадлежности всех четырех северных островов и заключение на этой основе мирного договора», — сказал японский дипломат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 октября агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве сообщило, что Токио не исключает возможности признать за Россией права на два из четырёх островов Южных Курил, которые до сих пор считает спорными.

В этом же сообщении уточнялось, что Токио намерено предложить Москве сохранить права на острова Шикотан и Хабомаи. Причём итоговое решение должно быть принято лишь после одобрения таких намерений общественностью Японии.

Напомним, Япония оспаривает принадлежность четырёх островов — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Они включены в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Токио считает, что для подписания с Россией мирного договора острова должны быть переданы Японии.

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