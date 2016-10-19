Пекин, 19 октября, 2016, 09:19 — ИА Регнум. В Китае темпы роста ВВП показали ожидаемый результат: ВВП страны за январь-сентябрь 2016 года вырос на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад государственного бюро Китая.

Шанхай. КНР

Рост ВВП за третий квартал составил 1,8%. Официальный представитель Государственного статистического управления Шэн Лайюнь заявил, что китайская экономика продолжает стабильное развитие — рост ВВП за три квартала 2016 года составил 52,997 трлн юаней ($7,87 трлн).

Тем не менее, в докладе отмечается, что в экономике сохраняются «неопределенные факторы», а фундамент для устойчивого роста нельзя назвать крепким. В частности, идет постепенное замедление темпов роста экономики: в 2010 году ВВП Китая вырос на 10,4%, в 2011 — на 9,2%, а в 2015 — на 6,9.