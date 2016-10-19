Москва, 19 октября, 2016, 09:13 — ИА Регнум. Короткометражный фильм «Брут» российского режиссера Константина Фама попал в перечень картин, претендующих на «Оскар», сообщает кинокомпания Russian film group в Facebook.

Цитата из к/ф «Брут». реж Константин Фам. 2016. Россия, Украина, США, Беларусь, Румыния, Израиль Заключение

Лента включена в так называемый длинный список претендентов, что означает официальное вступление в борьбу за престижную награду кинематографистов. В настоящее время в США проходит смотр картин, итогом которого станет составление шорт-листа претендентов на «Оскар».

Картина «Брут» является второй частью киноальманаха «Свидетели», посвященного памяти жертв Холокоста. Выход полнометражного проекта намечен на 2017 год. В 2012 году вышла первая новелла «Туфельки», которая также претендовала на «Оскар». Главные роли в новой картине исполнили Оксана Фандера, Филипп Янковский, Владимир Кошевой и Анна Чурина.