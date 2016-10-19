Махачкала, 19 октября, 2016, 09:08 — ИА Регнум. В дагестанском Хасавюрте убит новорожденный. Его тело найдено на земельном участке, расположенном на одной из улиц города. В убийстве подозревается мать ребенка. Личность молодой женщины уже установлена, сообщили ИА REGNUM 19 октября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу же после родов, а равно убийство матерью новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости».

В настоящее время проводятся следственные действия. В случае признания вины 24-летнюю женщину ждет наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишения свободы на тот же срок.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале текущего года в Хасавюрте было совершено преступление, жертвой которого чуть не стал новорожденный. Ребенок, которому был от рождения всего один день, был оставлен в пакете на территории кольцевой развязки «Дылымский» на улице Махачкалинское шоссе. Мотивом преступления было желание бабушки скрыть появление у ее дочери ребенка.

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