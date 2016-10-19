Москва, 19 октября, 2016, 09:04 — ИА Регнум. В Москве произошёл сбой в работе сервисов по оплате аренды парковочных мест. Об этом сообщили в «Московском паркинге», передаёт телеканал 360.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата парковки

Не работала система 18 октября в течение двух в половиной часов — с 15:00 до 17:30. Из-за сбоя многие не смогли произвести оплату, но штрафовать автовладельцев за это не будут.

«Приложение «Парковки Москвы» восстановило свою работу. Просим автомобилистов пользоваться им для оплаты и завершения ранее начатых сессий», — отметили в «Московском паркинге».

Уточняется, что задержки в зачислении средств всё ещё возможны, несмотря на то, что работа сервиса восстановлена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале месяца глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев заявил, что в городе с начала 2016 года было введено в эксплуатацию 40 парковок. Ранее глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов сообщал, что в Москве будут расширять площадь платных парковочных мест.