Ростов-на-Дону, 19 октября, 2016, 09:03 — ИА Регнум. «Ростов» никогда не выступали в таком плотном режиме, это сложно. Надеюсь, что будем в таком состоянии, которое позволит нам играть с «Атлетико» на высоком уровне», — такой прогноз на предстоящий домашний поединок с клубом из Мадрида в рамках Лиги чемпионов УЕФА дал главный тренер жёлто-синих Иван Данильянц. Об этом ИА REGNUM 19 октября сообщили в пресс-службе донской команды.

fc-rostov.ru ФК «Ростов» на тренировке

По словам наставника, трёх дней недостаточно, чтобы полностью восстановиться к сложному поединку. Пока даже неизвестно, в каком составе выйдет коллектив на поле ростовского стадиона «Олимп-2», так как несколько игроков восстанавливаются.

«С таким соперником, как «Атлетико», просто нужно быть хорошо готовыми, чтобы конкурировать. Важна комплексная подготовка во всех началах», — сказал рулевой жёлто-синих.

Защитник ростовчан Фёдор Кудряшов перед матчем с испанцами подчеркнул, что «команда позитивно настроена, так как весь прошлый сезон игроки шли к тому, чтобы играть с сильными клубами».

Напомним, что игра пройдёт на стадионе «Олимп-2» в 21:45. В день старта продаж билетов на матч очередь растянулась на 500−700 человек, болельщики с 4:00 составили даже список. По последней информации, приобрести билеты уже нельзя, они раскуплены. Ожидается, что футбольная арена будет заполнена полностью. Гостевая трибуна будет свободна, так как поклонники «Атлетико» решили посмотреть матч дистанционно.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, футбольную баталию третьего группового этапа Лиги чемпионов УЕФА рассудит итальянец Даниэле Орсато. Помощниками главного арбитра назначены Джанлука Карьолато и Лоренцо Манганелли. В числе дополнительных помощников рефери — Паоло Маццолени и Кармине Руссо, четвертый судья — Маттео Пассери.