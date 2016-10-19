Москва, 19 октября, 2016, 09:00 — ИА Регнум. Вооруженные силы РФ завершили развертывание коммуникационной системы под официальным названием «Закрытый сегмент передачи данных» (ЗСПД), пишет газета «Известия» со ссылкой на представителя военного ведомства.

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По его данным, сеть не соединена с глобальным интернетом, развернут военный интернет на арендованной инфраструктуре «Ростелекома» и собственной распределенной инфраструктуре Минобороны.

К компьютерам, работающим в сети, нельзя подключить несертифицированные устройства (флешки, принтеры и внешние жесткие диски). Оснащены компьютеры операционной системой МСВС (мобильная система Вооруженных сил).

В сети есть свой электронный почтовый сервис, по нему разрешена передача секретной информации, включая документы с грифом «Особой важности», по нему осуществляется внутренний документооборот. Шифруют информацию в военном интернете серверы, стоящие в воинских частях.

Сеть работает в полном объеме с конца лета 2016 года, когда были завершены последние работы. Теперь ее планируется расширить, установив дополнительные терминалы в воинских частях и учреждениях, сказал источник. Основной сайт интернета Минобороны РФ — mil.zs.