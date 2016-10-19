Сеул, 19 октября, 2016, 08:57 — ИА Регнум. Южнокорейский концерн Hyundai работает над новой моделью, основой для которой послужит японский кроссовер Nissan Juke, сообщает автомобильное издание Uincar.ru.

carscoops.com Nissan Juke

Производители обратили внимание на чрезмерную популярность небольшого автомобиля от Nissan. Базой для новинки станет платформа i20.

В планах специалистов — оснастить модель двигателями с тремя и четырьмя цилиндрами, а также турбонаддувом. Пока неизвестно, будет ли новинка полноприводной или только переднеприводной.

Руководство Hyundai наметило презентацию своего конкурента Nissan Juke на начало 2017 года. В продажу новинка поступит не раньше 2018 года.