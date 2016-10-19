Нью-Йорк, США, 19 октября, 2016, 08:49 — ИА Регнум. Нью-йоркский полицейский, находясь при исполнении служебных обязанностей, застрелил пожилую женщину, напавшую на него с бейсбольной битой, передаёт NBC New York.

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Женщина 66 лет пыталась применить биту, когда сержант вошёл в её квартиру в Бронксе. Надо признать, что женщина вела себя агрессивно, что и послужило поводом для визита полицейского.

Согласно сообщению, сержант полиции прибыл на вызов, сделанный соседкой погибшей женщины. Она позвонила в 911 и пожаловалась на неадекватное поведение пенсионерки.

На вызов приехал полицейский и увидел пожилую женщину — без одежды и с ножницами в руках. Она согласилась бросить колющий предмет после уговоров стража порядка, но тут же схватила биту и пыталась ударить визитёра.

В ответ на это полицейский дважды выстрелил в неё, затем вызвал скорую помощь, и женщину увезли в больницу, где она и скончалась от огнестрельных ранений. Комментируя случившееся, сенатор от штата Нью-Йорк Рубен Диас сказал, что такие действия полицейского не оправданны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 октября в США неизвестный открыл огонь по сотрудникам полиции. В результате инцидента пострадали двое стражей порядка.