Москва, 19 октября, 2016, 08:46 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 10 октября, баррель Brent превысил отметку в $52 свидетельствуют данные The ICE Futures Europe.

irishtimes.com Нефть

По состоянию на 8:38 мск декабрьские фьючерсы на североморскую смесь Brent выросли на 1,151% и составили $52,12 за баррель. Нефть WTI к этому времени торгуется по $50,78 за баррель, она прибавила 1,654%.

Котировки нефти Brent продолжат демонстрировать волатильность вплоть до саммита ОПЕК, который пройдет в конце ноября.