Москва, 19 октября, 2016, 08:45 — ИА Регнум. Восемь человек были спасены из горящего магазина на востоке Москвы. Об этом сообщает Главное управления МЧС России по столице.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тушение пожара

Инцидент произошел в среду утром, 19 октября, по адресу улица 2-я Пугачевская, дом 8, корпус 1.

«Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли к месту пожара, — говорится в сообщении. — Происходило загорание вентилируемой обшивки фасада магазина на общей площади около 10 кв. м».

Отмечается, что благодаря слаженной работе пожарных возгорание было ликвидировано в 07:18 мск. В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники специальных служб.

Информации о жертвах и пострадавших нет.