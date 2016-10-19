Киев, 19 октября, 2016, 08:34 — ИА Регнум. Космическая отрасль Украины располагает техническими возможностями, чтобы осуществить полет к Марсу. Что касается полетов на Луну, то здесь украинские специалисты могут стать научными лидерами, об этом заявил генеральный директор конструкторского бюро «Южное» Александр Дегтярев, передает Рен ТВ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Музей истории

По словам Дегтярева, в настоящее время Украина способна произвести все компоненты, которые необходимы для полета к красной планете. Однако освоение естественного земного спутника, по его мнению, более реалистично.

«Здесь мы выступили как лидеры, поскольку мы можем быть лидерами — не финансовыми, а научными, технологическими. Мы надеемся, что проект будет поддержан», — отметил Дегятрев и приглашает всех желающих стать участниками проекта.