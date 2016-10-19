Украина заявила, что обладает технологиями для полета на Луну и Марс
Киев, 19 октября, 2016, 08:34 — ИА Регнум. Космическая отрасль Украины располагает техническими возможностями, чтобы осуществить полет к Марсу. Что касается полетов на Луну, то здесь украинские специалисты могут стать научными лидерами, об этом заявил генеральный директор конструкторского бюро «Южное» Александр Дегтярев, передает Рен ТВ.
По словам Дегтярева, в настоящее время Украина способна произвести все компоненты, которые необходимы для полета к красной планете. Однако освоение естественного земного спутника, по его мнению, более реалистично.
«Здесь мы выступили как лидеры, поскольку мы можем быть лидерами — не финансовыми, а научными, технологическими. Мы надеемся, что проект будет поддержан», — отметил Дегятрев и приглашает всех желающих стать участниками проекта.