Владивосток, 19 октября, 2016, 08:32 — ИА Регнум. Владивостокские полицейские проверяют информацию о тигре, которого видели на улицах города. Жителям столицы Приморья советуют проявлять бдительность. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

wallpapersshock.com Тигр

«Прошедшей ночью в дежурную часть УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение жителя краевого центра о том, что на улице Выселковой в районе Рудневского моста замечен тигр», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что позднее эту информацию подтвердил очевидец — он также позвонил в полицию и предупредил о хищнике в городе. «Заявитель рассказал, что животное передвигалось в районе объездной дороги Бородинская — Иртышская», — уточнили в пресс-службе.

Полиция отреагировала на сообщения, отправив в указанный район города наряды дорожно-патрульной и патрульно-постовой службы. Горожанам советуют быть осторожнее — встреча с хищником очень опасна.