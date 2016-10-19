Петропавловск-Камчатский, 19 октября, 2016, 08:29 — ИА Регнум. На Камчатке появятся полноразмерные фигуры сотрудников ГИБДД и служебных машин. По замыслу чиновников, макеты патрулей Госавтоинспекции будут дисциплинировать автомобилистов на основных трассах региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве транспорта и дорожного строительства Камчатского края.

funik.ru «Дежурные экипажи» выйдут на дороги Камчатки

«Присутствие инспекторов на дороге всегда положительно влияет на сознательность автомобилистов. Находясь в зоне видимости водителей, наши «дежурные экипажи» будут также способствовать соблюдению скоростного режима, требований предоставления преимуществ пешеходам и других правил дорожного движения», — считают в ведомстве.

В министерстве добавили, что муляж автомобиля и «гаишника», полностью соответствуют реальным размерам и цветовому оформлению. На макет нанесены необходимые опознавательные элементы, надпись о территориальной принадлежности экипажа, на двери указан телефон дежурной части краевой ГИБДД.

«Макеты переданы подрядным организациям, отвечающим за содержание проездов. На «дежурство» патрули будут «заступать» ежедневно. Их будут устанавливать на различных участках мильковской трассы, дороги в Паратунку и федерального проезда «Морпорт-Аэропорт» , — пояснили чиновники.

От разгула вандалов муляжи будут защищать комплексы фото‑ и видеофиксации.