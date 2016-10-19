Южно-Сахалинск, 19 октября, 2016, 08:24 — ИА Регнум. Очередной сезон безвизового обмена между российскими курильскими островами и Японией завершен. Безвизовый обмен позволяет жителям Японии и Курил въезжать в страну пребывания по национальному паспорту со специальным вкладышем, оформление загранпаспорта для таких поездок не требуется. В 2016 года на Курилах побывали 802 японских туриста. С Курильских островов в Японию съездили более 280 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

southfront.org Курильские острова

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Такие безвизовые обмены действуют между Курилами и страной Восходящего солнца с 1992 года. С тех пор на Южных Курильских островах побывало более 20 тысяч граждан Японии, а в Японию посетили 9,5 тысяч курильчан, сообщило издание Сахалин и Курилы.

Первую в этом году российскую делегацию Япония не смогла принять по погодным условиям. В этом году жители Курильских островов посетили города двух японских островов — Хоккайдо и Хонсю. Это наиболее часто посещаемые российскими островитянами места.

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Туристы из Японии предпочитают поездки на Шикотан, Кунашир и Итуруп. С начала 2016 года на Курилах побывали японские делегации медиков, сейсмологов, специалистов по истории, культуре, флоре и фауне, преподаватели японского языка.

Всего, с начала года, в рамках безвизовых обменов, японское пассажирское судно «Этопирика» совершило на российские острова и обратно 38 рейсов.

Жители курильских островов отмечают, что для многих из них поездка по безвизовому обмену в Японию — единственная возможность полноценно провести отпуск — поездки в Южные регионы России многим просто не по карману. Даже поездка в островную столицу, Южно-Сахалинск, из-за проблем с транспортной доступностью и дороговизной билетов, не всегда возможна — до Хоккайдо теплоход идет 4 часа, а до Сахалина 23 часа, до Владивостока — 2 — 3 суток. Именно поэтому на количество мест, выделяемых Курилам в рамках безвизового обмена, всегда втрое больше желающих.

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Жители Курил отмечают также, что главной достопримечательностью для туристов из Японии на протяжении всех лет остается Курильский заповедник, общей площадью 65 гектаров. Заповедник имеет природные зоны обитания ценных пушных зверей, места гнездования уникальных птиц.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным СМИ, власти Японии намерены предложить России сохранить права на два курильских острова — Шикотан и Хабомаи. Однако, позже МИД Японии опроверг информацию СМИ о том, что стратегия ведения переговоров по островам Курильской гряды может быть пересмотрена и Токио может согласиться претендовать на два острова вместо четырех. Япония претендует на 4 острова в южной части Курильской гряды: Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Согласно позиции РФ, южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.