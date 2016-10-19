Осло, 19 октября, 2016, 08:21 — ИА Регнум.



uazmi.net Флаги Норвегии и Украины

Норвегия продолжит оказывать политическую и экономическую поддержку Украине. Королевство выступает за территориальную целостность постсоветской республики, настаивает на полном и добровольном соблюдении всеми сторонами Минских соглашений, а также выражает готовность помогать в проведении реформ в стране. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Норвегии, заявила премьер страны Эрна Сульберг по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

Украинский лидер прибыл в Осло 18 октября, Петр Порошенко стал первым президентом Украины, посетившим с официальным визитом Норвегию. Двусторонние отношения государств за последние несколько лет достигли значительного прогресса, констатировали политики. В совместной декларации по итогам встречи стороны зафиксировали направления дальнейшего сотрудничества.

«Я подтверждаю, что Норвегия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ. Норвегия совместно со своими союзниками и партнерами продолжит отвечать на те непрекращающиеся вызовы, которые возникают перед суверенитетом Украины», — заявила на пресс-конференции премьер-министр Эрна Сульберг.

Петр Порошенко поблагодарил норвежскую сторону за «четкое» и «недвусмысленное» осуждение действий России: «незаконную оккупацию Крыма» и «агрессию» в Донбассе.

«Без функционирования режима прекращения огня политического прогресса в урегулировании (конфликта — прим. ИА REGNUM ) трудно достичь, — считают власти Норвегии. — Минские соглашения содержат много необходимого для урегулирования, но они должны быть реализованы в полном объеме добровольно всеми сторонами».

Норвежский премьер также отметила, что на Украине успешно идет процесс реформирования, однако «еще многое предстоит сделать, и это требует твердой политической ответственности». Скандинавское королевство намерено продолжать оказывать поддержку реформам в стране. «В интересах норвежской и европейской безопасности политически и экономически стабильная Украина», — добавила она.