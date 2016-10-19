Пекин, 19 октября, 2016, 08:15 — ИА Регнум. Китайский пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-11» совершил стыковку с научным орбитальным модулем «Тяньгун-2». Тайкунавты, которым предстоит провести на орбите больше месяца, перешли в космическую лабораторию, передает 19 октября НТВ.

newsstatic.rthk.hk Запуск космического корабля «Шэньчжоу-11»

Процесс стыковки корабля и модуля прошел в штатном режиме в 3:31 по пекинскому времени. На борту «Тяньгун-2» тайкунавты Цзин Хайпэн и Чэнь Дун займутся научными экспериментами. После того, как экипаж вернется на Землю, лаборатория продолжит работу в автоматическом режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск «Шэньчжоу-11», название которого переводится как «Священный челн», состоялся 17 октября с космодрома «Цзюцюань» в провинции Ганьсу. Тайкунавты проведут на орбите 33 дня, что станет рекордом для китайских космических полетов.