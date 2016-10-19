Москва, 19 октября, 2016, 07:57 — ИА Регнум. Профильный комитет Государственной думы по транспорту и строительству поддержал законопроект, согласно которому за использование при езде зимой летних автомобильных покрышек, а летом — шипованных шин, водителю будет выписываться штраф.

rusdtp.ru Лысая резина

Уточняется, что штраф будет составлять два тысячи рублей. Такое нововведение может начать действовать уже в текущем году.

Комментируя законопроект, глава комитета Евгений Москвичёв отметил его актуальность. Он пояснил, что многие автомобильные аварии вызваны тем, что водители не успели вовремя «переобуть» колёса своих машин с приходом зимы.