Москва, 19 октября, 2016, 07:55 — ИА Регнум. Падение оборотов розницы в России, которое продолжается 21 месяц подряд, усложнит работу ЦБ РФ по контролю инфляции, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Банка России, публикация которых ожидается 19 октября.

ИА REGNUM Инфляция

По данным ЦБ РФ, розничные продажи в стране упали до рекордного минимума за 21 месяц. Также «с невиданной ранее» скоростью снижаются доходы, и объемы внутреннего потребления. Кроме того, по данным Sberbank CIB, за последние два года порядка 14 млн граждан РФ перестали входить в так называемый средний класс (с 61%населения в III квартале 2014 года до 51% в III квартале 2016 года).

«Упадок среднего класса — это очень плохо для контроля инфляции, поскольку повышает риски, связанные с налогово-бюджетной политикой», — заявил аналитик «Ренессанс Капитал», бывший советник Центробанка Олег Кузьмин.

Он добавил, что «спрос будет более чувствителен к бюджетным решениям»: любая помощь вызовет мгновенный эффект, влияющий на расходы более бедных семей. По данным регулятора, углубление социального неравенства уменьшает гибкость цен при спросе и усложняет задачу контроля над инфляцией.