Екатеринбург, 19 октября, 2016, 07:42 — ИА Регнум. Середина октября в Свердловской области отметилась осенним пиком ДТП. По данным регионального управления ГИБДД, только 13 октября было зарегистрировано более 150 происшествий, в результате которых были повреждены автомашины. Среди причин сотрудники ГИБДД называют несоблюдение дистанции, несоответствующую дорожным условиям скорость, а также несоблюдение боковых интервалов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Кроме того, по данным дорожной полиции, сотрудники ДПС предупреждали водителей о сложных дорожных условиях, а также напоминали о необходимости поменять летнюю резину на зимнюю. Но к этим советам прислушались далеко не все обладатели автомашин. Многие тянули до последнего, и когда грянул снег, в шиномонтажках образовались огромные очереди.

Отметим, официально езда на летних шинах зимой в России запрещена. Но санкций за нарушение нет — приходится полагаться на сознательность водителей. Но с этим как раз проблема. В начале года, в январе, свердловчанка на летней резине попала в ДТП. В результате погибли и она, и ещё два человека.

В связи с этим, тема введения штрафов за езду на резине не по сезону приобретает особую актуальность. Слухи о этом ходят уже несколько лет. И уже скоро штрафы могут ввести. Как ранее сообщало ИА REGNUM, соответствующий законопроект уже одобрен комитетом Госдумы по транспорту.

Согласно проекту, наказывать будут и за использование зимней резины летом. Штраф может составить до двух тысяч рублей. Законопроектом также определён предположительный летний период — с 1 июня по 1 сентября, а также зимний — с с 1 декабря по 1 марта. При этом добавим, что определять период зимы в своих регионах будут региональные парламенты.

Отметим, на Урале в основном поддерживают санкции за езду на «лысой» резине. По словам автовладельцев, стоимость переобувки автомобиля составляет порядка тысячи рублей. В зависимости от шиномонтажки и типа авто эта сумма может меняться, но в любом случае гораздо выгоднее заплатить её, чем потом рисковать на дороге и платить штрафы.

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