Москва, 19 октября, 2016, 07:41 — ИА Регнум. Минфин РФ направил в правительство проект поправок в Налоговый кодекс РФ, согласно которым акциз на алкоголь с содержанием этилового спирта свыше 9% вырастет в следующем году с 500 до 523 руб. на 1 л безводного спирта, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на документ.

huntersgin.com Алкоголь

Ведомство настаивает на повышении акцизов, тогда как Минэкономразвития предлагает их снижение — до 360 рублей. Отмечая, что снижение поспособствует легализации теневого рынка и увеличению поступления акцизов.

Производители поддерживают позицию МЭР, заявляя, что из-за роста акцизов увеличатся розничные цены и снизится спрос на легальную продукцию. Издание напоминает, что с 2013 года ставка акцизов выросла почти вдвое, а легальное производство водки и розничные продажи упали на 30%.

Директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов заявил изданию, что вопрос акцизов еще будет обсуждаться в правительстве и Федеральном собрании.

Ранее сообщалось, что в проекте поправок к Налоговому кодексу в части реализации основных направлений налоговой политики на 2017 год и на плановый период 2018—2019 годов Минфин РФ согласился сохранить для безалкогольного пива нулевую ставку акциза.

Ставка сохраняется в указанный период для пива крепостью до 0,5%. При этом на сидр, пуаре и медовуху Минфин по-прежнему предполагает увеличить акциз: с 9 рублей (нынешний налог) до 21 рубля на ближайшие три года. На вино Минфин предложил поднять налог с 9 до 18 руб., а акциз на вино с защищенным географическим указанием — с 5 до 10 руб.