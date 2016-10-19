Джакарта, 19 октября, 2016, 07:33 — ИА Регнум. Власти Индонезии считаю, что новый закон, предусматривающий «химическую кастрацию», должен «уничтожить» половые преступления, включая педофилию, заявил президент Индонезии Джоко Видодо, сообщает 18 октября BBC.

Кастрация. Рисунок

«Наша Конституция уважает права человека, но когда дело доходит до сексуальных преступлений, компромисса быть не может», — сказал президент Индонезии.

«По моему мнению, … химическая кастрация позволит уменьшить количество половых преступлений и со временем полностью их уничтожит», — добавил Видодо.

Согласно новому закону, совершивший половое преступление может быть приговорен к смертной казни как максимальному наказанию, либо подвергнуться химической кастрации и тюремному заключению до двух лет.