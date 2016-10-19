Владивосток, 19 октября, 2016, 07:40 — ИА Регнум. Свободный порт Владивостока обрёл нового резидента. В районе железнодорожной станции мыс Чуркин Владивостока инвестор ООО «Аспект» построит транспортно-логистический комплекс. Таким образом, за год реализации закона это уже 95 компания, решившая вложить свои деньги в федеральный проект, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам гендиректора «Аспекта» Татьяны Голятиной, предприятие базируется на территории порта и имеет возможность обрабатывать грузы, которые прибывают железной дорогой, морем и автотранспортом.

«Транспортно-логистический комплекс будет оказывать широкий спектр услуг по хранению и терминальной обработке грузов. Здесь будут оказываться дополнительные услуги, включая ремонт транспортного оборудования (речь идёт о контейнерах). Это позволит привлечь клиентов из разных сегментов рынка», — рассказал инвестор.

В пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока уточнили, что новый резидент начнёт работы в 2016 году, а закончит строительство уже в 2017 году. За это время планируется вложить в проект свыше 10,2 миллиона рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал закон «О Свободном порте Владивостока» 13 июля 2015 года, в законную силу он вступил 12 октября 2015 года. За этого время инвесторы подали 154 заявки на сумму в 236 миллиардов рублей. К настоящему моменту официально резидентами стали всего 95 компаний, объём капиталовложений — свыше 126 миллиардов рублей, количество рабочих мест — более 20 тысяч.

В конце сентября директор департамента международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков и директор Владивостокского филиала ФГКУ «Росгранстрой» Игорь Хрущев заявили, что с 1 октября авиационные, морские и железнодорожные пункты пропуска на территории СПВ заработают в круглосуточном режиме. Автомобильные увеличат часы работы.