Сингапур, 19 октября, 2016, 07:15 — ИА Регнум. В ближайшее время, в рамках испытаний, на дорогах Сингапура могут появиться беспилотные автобусы, сообщает 19 октября CNA.

joy-tours.ru Сингапур

Испытания беспилотных автобусов будут проводиться Управлением наземного транспорта Сингапура совместно с Наньянским технологическим университетом, согласно соглашению, подписанному 19 октября на Международной транспортной выставке в Сингапуре.

Начиная с 2013 года, Наньянский технологический университет проводил испытания беспилотных транспортных средств. Теперь университет оснастит системой автопилотирования два гибридных пассажирских автобуса и начнет испытания в Сингапуре на дорогах общего пользования в ближайшее время.