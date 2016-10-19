Токио, 19 октября, 2016, 07:13 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида посетит Россию в первых числах декабря. Об этом сообщили в японском МИДе, передаёт телекомпания NHK.

mobtada.com Фумио Кисида

Приезд японского дипломата явится одной из составляющих подготовки к визиту президента России Владимира Путина в Японию, намеченному на середину декабря. Обе стороны готовятся к этому событию, работают над планом встречи.

Напомним, визит Путина в Японию намечен на 15 декабря. Также в Токио в ноябре может поехать председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 октября стало известно, что правительство Японии не исключает признания за Россией прав на два из четырёх островов Южных Курил, которые до сих пор считает спорным.