Петропавловск-Камчатский, 19 октября, 2016, 07:04 — ИА Регнум. Уже больше 450 заявок на получение дальневосточного гектара подали жителями Камчатки с 1 июня, сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель министра имущественных и земельных отношений региона Владимир Балакаев. Интерес к земле также проявляют коренные малочисленные народы.

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«Самое большое количество заявлений принимают в Елизовском районе. В остальных — желающих получить гектар значительно меньше. Тем не менее, необходимо усилить разъяснительную работу среди населения особенно со стороны органов местного самоуправления отдаленных и труднодоступных районов края. Пока зарегистрировано более 450 заявок на выделение бесплатной земли», — пояснил Владимир Балакаев.

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О важности информирования населения также говорили на совещании, которое провела уполномоченный по правам человека в Камчатском крае Валентина Броневич. .

При этом обмундсмен отметила, что активность камчатцев увеличивается. Есть даже желающие из числа коренных малочисленных народов Севера.

«У людей растет интерес и к традиционным видам хозяйственной деятельности коренных, и к новым формам использования земель», — отметила Валентина Броневич.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 октября начался второй этап реализации закона о «дальневосточном гектаре» — жители ДФО могут взять земельные участки на всей территории своего региона. С 1 февраля 2017 года заявку на получение гектара может подать любой житель России.