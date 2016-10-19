Чита, 19 октября, 2016, 06:18 — ИА Регнум. Законодательное собрание Забайкальского края приняло в первом чтении проект закона, вносящий изменения в структуру краевого правительства — из его состава исключаются должности министров, которые перейдут в категорию государственных гражданских служащих. Благодаря этому планируется экономить до 7 млн рублей в год.

Леонид Соломаткин. Угощение чиновников. 1864

Тем временем вице-премьер, руководитель администрации губернатора Дмитрий Кочергин заявил на заседании Заксобрания, что правительство приложит все усилия, чтобы исключенные министры не потеряли в зарплатах.

«Все исполняющие обязанности министров, которые были, понимали, на что они шли, — цитирует чиновника «Забмедиа». — После вывода из состава правительства с ними будут заключены гражданско-правовые договоры. Это никак не повлияет на их статус в самих министерствах, все полномочия будут сохранены, и мы приложим все усилия, чтобы они не потеряли в зарплатах».

«Есть множество тонкостей в вопросах денежного содержания государственных служащих и бюрократического аппарата, — рассказал в свою очередь корреспонденту ИА REGNUM политолог Анатолий Савостин. — В последние годы часто создают автономные или бюджетные учреждения, это действительно позволяет экономить средства на зарплату, фактически для получателя не меняя ее размер. Что-то подобное происходит сейчас и в Забайкальском крае. Точно сказать не могу, поскольку нужно изучать документы, да и закон принят в первом чтении. Но можно поздравить краевое правительство с такой лазейкой — и овцы, с одной стороны, целы, и волки сыты. В смысле что и популистский эффект некий достигнут, и «пострадавшие» чиновники не очень в итоге пострадавшие».

В настоящее время, по данным официального сайта правительства Забайкальского края, в нем насчитывается девять министерств и семь заместителей губернатора.