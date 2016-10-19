Кито, 19 октября, 2016, 04:34 — ИА Регнум. Власти Эквадора официально признали факт ограничения доступа в интернет основателю портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу, проживающему на территории посольства страны в Лондоне, передаёт агентство Reuters.

femme.gr WikiLeaks

«Эквадор, используя своё суверенное право, временно ограничил доступ к части коммуникационных систем в своём посольстве в Великобритании», — сообщили в МИД южноамериканской республики.

При этом в заявлении отмечено, что власти Эквадора «уважают принцип невмешательства в дела других государств, не вмешиваются в предвыборные процессы и не поддерживают кого-либо из кандидатов».

МИД Эквадора подчёркивает, что введённые ограничения «не мешают организации WikiLeaks осуществлять свою журналистскую работу». Власти страны также подтверждают готовность дальнейшего предоставления убежища Джулиану Ассанжу до тех пор, пока он не сможет перебраться в другое безопасное место.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее в WikiLeaks сообщили о том, что Эквадор отключил доступ в интернет Джулиану Ассанжу. Как было отмечено, это произошло вскоре после публикации на портале речей кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон в корпорации Goldman Sachs.

Позднее в WikiLeaks также сообщили, что госсекретарь США Джон Керри просил власти Эквадора не позволить Джулиану Ассанжу опубликовать компрометирующие Хиллари Клинтон документы.

Читайте подробнее:

WikiLeaks: интернет Джулиану Ассанжу отключили власти Эквадора

Керри требовал от Эквадора остановить публикации WikiLeaks о Клинтон