Липецк, 19 октября, 2016, 09:04 — ИА Регнум. В Липецкой области почти 10 тысяч новых рабочих мест было создано за девять месяцев 2016 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

Каждое третье новое рабочее место создано в сфере потребительского рынка, 16% — в сельском хозяйстве, 13% — в обрабатывающих производствах.

За содействием в трудоустройстве за девять месяцев в службу занятости населения обратились более 32 тысяч человек. Из них уже более 28,4 тысяч, или 87%, нашли работу — по данным регионального управления труда и занятости, это один из самых высоких показателей по России. На общественные работы были направлены 2,1 тыс. человек. Помощь в организации собственного дела получили более 520 безработных, занялись собственным делом 76 жителей области.

Численность безработных с начала года снизилась с 4,1 тысячи человек до трех тысяч. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,5%, что ниже, чем по РФ (1,1%) и ЦФО (0,8%). В службе занятости есть более 8,6 тыс. вакансий. Наибольшим спросом на рынке труда Липецкой области пользуются водители, каменщики, маляры, плотники, повара, пекари, подсобные рабочие, продавцы, трактористы, электромонтеры.

«В регионе продолжается динамичное развитие экономики, в ключевых сферах которой реализуются инвестиционные проекты. Это требует постоянного развития рынка труда и кадрового потенциала, подготовки квалифицированных кадров», — отмечает глава региона Олег Королев.

До конца 2016 года в рамках государственной программы «Развитие рынка труда и содействие занятости населения в Липецкой области» на постоянную и временные работы планируется трудоустроить около 34 тысяч человек.