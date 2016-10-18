Москва, 19 октября, 2016, 02:56 — ИА Регнум. Режим прекращения боевых действий на территории Сирии в течение суток 18 октября был нарушен 51 раз со стороны незаконных вооружённых формирований. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Министерства обороны Российской Федерации

В частности, боевиками, ранее заявившими о прекращении огня, из РСЗО кустарного производства, миномётов и стрелкового оружия были обстреляны населённый пункт Азазав провинции Алеппо и квартал Хай-эль-Антари в городе Алеппо, населённые пункты Дума, Хараста, Бала-эль-Кадима, Кафер-Батна, Блелие и Джаубар, а также высота с отметкой 612 в провинции Дамаск и высота с отметкой 565 в провинции Латакия.

Минобороны: Шесть жителей Алеппо погибли в районе действия коалиции США

Террористами из РСЗО кустарного производства, ствольной артиллерии, миномётов, противотанковых управляемых ракет, гранатомётов и стрелкового оружия обстреливались населённые пункты Ханану-Шималия, Бакиртая, Беньямин, Ансар, Шурфа и Маарта в провинции Алеппо, а также кварталы Аль-Майдам, Дахия-эль-Асад, «1070», Хай-эль-Ансари, Ашрафия, Эль-Халидия, Хай-эль-Антари и Шейх Максуд, торговый центр «Кастелло», военная академия Эль-Асад, цементный завод и склады, аэродром Эн-Найраб в городе Алеппо.

Читайте также: Боевики отказываются покидать Алеппо

В провинции Дамаск обстрелам террористов подверглись населённые пункты Хауш-Насри и Хауш-Харабу, школа медицинской службы в Харасте, площадь Сахат-эль-Аббасийин, больница Ибн-эль-Валид, спортивная площадка и позиции правительственных войск в Джаубаре. В провинции Хама были обстреляны населеённые пункты Маан и Каукаб, позиции правительственных войск в районе Сканарии и ТЭС в населённом пункте Махарда.

«Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили», — говорится в документе.

Читайте также: Россия внесла в СБ ООН проект о размежевании террористов и оппозиции в САР