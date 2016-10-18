Бухарест, 19 октября, 2016, 02:01 — ИА Регнум. Румынии грозит перспектива оказаться перед лицом реальной дилеммы: создание еще более тесного альянса с США либо балансирование между США и группой стран ЕС во главе с Германией. Как заявил в интервью изданию Ziare.com американский политолог румынского происхождения, аналитик Jamestown Foundation Владимир Сокор, это произойдет в случае, если «расхождение интересов между двумя сторонами Атлантики углубится».

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Россия, по мнению Сокора, хочет передела ялтинской системы и перераспределения сфер влияния. «Более того, она хочет участвовать в процессах принятия политических решений и решений по безопасности в Западной Европе, с маргинализацией или даже полным исключением роли США», — заявил эксперт.

Эти цели, по его убеждению, осуществляются посредством «коррупционного финансирования определенных групп интересов на Западе, при использовании постмодернистского пацифистского западного менталитета, а также с участием тактических альянсов, которые Россия создала с консервативными группами в Западной Европе».

В Румынии, продолжил Сокор, ситуация несколько иная, но и там «румынские правые радикалы разделяют те же консервативные ценности: семья, православие, автохтонность, государственность, суверенитет, отвержение европейского вмешательства во имя румынского традиционализма и суверенитета».

Этот национализм, считает эксперт, постепенно отвоевывает позиции в Румынии, работает на Россию и подрывает союз Румынии с Западом. Пророссийскими по своей сути, по мнению Сокора, являются и некоторые социал-демократы вроде Виктора Понты, которые «лишь хотят казаться прозападными», а в действительности «покровительствуют коррупции». «Если эти круги придут к власти, то союз Румынии с Западом станет невозможным. Но Румыния обладает историческим везением, уникальным на данный момент, я имею в виду американское военное присутствие на ее территории», — добавил аналитик.

Опасаться чрезмерного отдаления от США и сближения с французско-германским европейским ядром, по его словам, Румынии не стоит: «У нас нет французско-германского двигателя, есть достаточно сильная Германия, чтобы взять определенную инициативу, но недостаточно сильная, чтобы получить коллективное одобрение ЕС. И есть Франция, которая осознает, что усажена Германией за стол переговоров в качестве статиста, второстепенного лица. […] Франция стоит на заднем плане, не говорит слишком много, она просто рада сидеть за столом, осознавая свою вторичную роль».