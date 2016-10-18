Прага, 19 октября, 2016, 01:58 — ИА Регнум. Полиция Праги совместно с ФБР задержала по запросу США гражданина России, подозреваемого в «кибератаках на цели в Соединённых Штатах». Об этом сообщает пресс-служба Чешской полиции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слежка

Имя задержанного российского гражданина не называется. По информации чешского ведомства, подозреваемый находился в розыске по линии Интерпола.

Сообщается, что мужчина был задержан в одной из гостиниц в центре Праги, где проживал вместе со своей подругой. Никакого сопротивления подозреваемый не оказал, при этом в ходе задержания мужчина почувствовал себя плохо, в связи с чем ему потребовалась госпитализация.

Судом принято решение о заключении гражданина России под стражу. В настоящее время властями решается вопрос о его экстрадиции в Соединённые Штаты.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают «ерундой» обвинения в адрес Москвы в организации кибератак на серверы политических организаций США.

«На сайт Владимира Путина ежедневно нападают несколько десятков тысяч хакеров. Многие атаки прослеживаются с территории США. Мы же не обвиняем каждый раз Белый дом или Лэнгли», — отметил Дмитрий Песков.