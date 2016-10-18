Москва, 19 октября, 2016, 01:39 — ИА Регнум.



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«Анализ организации и исполнения бюджета Союзного государства в I полугодии 2016 года в очередной раз обозначил существенные проблемы как в качестве управления финансовыми ресурсами, так и в работе государственных заказчиков совместных программ и мероприятий», — констатировала 18 октября Счётная палата РФ.

Коллегия Счётной палаты Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой рассмотрела оперативный отчёт о ходе исполнения бюджета Союзного государства Белоруссии и России за январь — июнь 2016 года. Документ подготовили Счётная палата РФ совместно с Комитетом госконтроля Белоруссии.

Коллегия ознакомилась с результатами: за I полугодие доходы бюджета Союзного государства были исполнены в сумме 2,3 млрд российских рублей (100,1% уточненной сводной бюджетной росписи). Превышение сложилось за счёт неналоговых доходов государств-участников. При этом кассовое исполнение расходов составило 1,5 млрд рублей (82,3%).

В частности, из 13 предусмотренных к финансированию разделов бюджетной классификации наиболее низкое исполнение сложилось по трём: «Здравоохранение и физическая культура» — 30,9%, «Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия» — 44,6% и «Образование» — 45,5%. Полностью использованы средства только пятью главными распорядителями — КГБ Белоруссии, Роспотребнадзор, Минпромторг РФ, Федеральное медико-биологическое агентство и Госкорпорация «Роскосмос». По шести главным распорядителям исполнение составило ниже 50%: белорусский госконцерн «Белнефтехим» — 21,1%, Минкультуры Белоруссии — 26,4%, Росгидромет — 39,2%, Минсельхоз России — 44,3%, Минобороны России — 44,4%, Минобрнауки России — 45,9%.

«Четырьмя главным распорядителям (Минкультуры России, Минздрав России, Минспорт России, Рослесхоз) расходы вообще не производились», — сказано в официальном сообщении.

Счётная палата установила, что по состоянию на 1 июля 2016 г. остатки средств бюджета Союзного государства составили 2,6 млрд рублей — то есть они увеличились с начала года в 1,4 раза (на 776,2 млн рублей).

«Если говорить о структуре этих остатков, то целевые остатки на счетах главных распорядителей сократились на 19 млн рублей, а на счетах национальных казначейств более 806 млн остались невостребованными», — констатировал аудитор Александр Жданьков.

Он отметил, что большая часть этих средств зарезервирована под новые программы, поскольку вступивший в силу с 1 января 2016 года новый порядок формирования и исполнения союзного бюджета предусматривает возможность использования остатков на принимаемые в течение года программы. Новый порядок упростил процедуру согласования, принятия и финансирования новых программ, однако существенных сдвигов в этой части не отмечено.

«Что касается ранее действующих программ, то их реализация по-прежнему остается на низком уровне, — отметили в Счётной палате РФ. — Из семи программ в полном объеме исполнены расходы только по одной — «Разработка современной и перспективной технологии создания в государствах — участниках Союзного государства тепловизионной техники специального и двойного назначения на базе фотоприемных устройств инфракрасного диапазона третьего поколения». По двум программам («Инновационное развитие производства картофеля и топинамбура», «Исследования и разработка высокопроизводительных информационно-вычислительных технологий для увеличения и эффективного использования ресурсного потенциала углеводородного сырья Союзного государства») исполнение не превышает 50%».

Исполнение расходов по мероприятиям также признано неудовлетворительным. Аудитор констатировал: «Из 28 реализуемых мероприятий по пяти расходы составили от 11 до 45% полугодовых назначений. А по четырем мероприятиям расходы вообще не осуществлялись (предусмотрено росписью 11,2 млн рублей)».

Главными причинами неисполнения бюджета на Коллегии названы продолжительные сроки согласования смет расходов на проведение мероприятий и несвоевременное представление подрядчиками счетов к оплате за выполненные работы (услуги).

«Аналогичная ситуация с исполнением бюджета Союзного государства отмечалась и в предыдущие годы, — сообщил Жданьков. — Мы неоднократно обращали внимание на необходимость принятия Советом министров Союзного государства мер по улучшению планирования и качества организации исполнения бюджета в целях равномерности использования средств бюджета в течение года».

По итогам рассмотрения оперативного отчёта Коллегия приняла решение направить документ в Постоянный комитет Союзного государства Белоруссии и России. О реакции госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты пока ничего не известно.

Как сообщало ИА REGNUM, на протяжении многих лет общественность Союзного государства Белоруссии и России поднимает вопросы об эффективности использования бюджетных средств. В частности, на отсутствие средств ссылались функционеры союзных структур, отказывавшие НГО в получении поддержки научных, литературных и других мероприятий.

«Нам нужна значимая международная Ломоносовская премия, с соответствующим денежным наполнением (выше Нобелевской), с масштабной информационной поддержкой этого проекта. А союзные премии пусть остаются, но и их нужно поднимать на более серьёзный уровень», — заявил 1 марта корреспонденту ИА REGNUM белорусский писатель, председатель витебской общественной организации «Русский дом» Андрей Геращенко. С тех пор ничего не изменилось.

По итогам 2015 года неиспользованные остатки средств союзного бюджета составили 1,9 млрд рублей. При этом исполнение союзных программ было на низком уровне из-за хронической проблемы отсутствия должного контроля со стороны Посткомитета Союзного государства и государственных заказчиков. Наименьшее внимание к освоению союзного бюджета проявила российская сторона, являющаяся основным донором данного бюджета.