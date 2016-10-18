Москва, 19 октября, 2016, 01:00 — ИА Регнум. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора вечером 18 октября обсудили двусторонние отношения, сирийское урегулирование и ситуацию в Ираке, где правительственными силами проводится операция по освобождению от террористов города Мосула. Об этом сообщает пресс-служба Кремля передаёт корреспондент ИА REGNUM.

kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган перед началом специальной сессии 23-го Мирового энергетического конгресса. Турция, 10 октября 2016 года

«В контексте российско-турецких переговоров на высшем уровне в Стамбуле в октябре этого года обсуждён ход дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и других областях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры также обменялись мнениями по вопросам урегулирования сирийского кризиса. Владимир Путин, в частности, подчёркнул важность обеспечения эффективного отмежевания отрядов «умеренной» оппозиции от боевиков «Джабхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других аффилированных с ней террористических группировок.

«Затронут также ход операции в Ираке по освобождению города Мосула», — информирует пресс-служба.

Стороны условились «продолжить контакты по двусторонним и региональным проблемам на различных уровнях». Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Как передавало ИА REGNUM, чуть ранее Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Ирака Хайдаром Абади. «Проведён обстоятельный обмен мнениями в связи с начавшейся операцией правительственных сил Ирака по освобождению города Мосула от боевиков группировки ИГИЛ», — сообщили в пресс-службе российского президента.