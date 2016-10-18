Ереван, 19 октября, 2016, 00:44 — ИА Регнум. МИД Армении 18 января опубликовал заявление глав государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности по нагорно-карабахскому конфликту. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 декабря в день проведения саммита в Ереване текст заявления так и не был опубликован.

president.am Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе. Ереван, 14 октября, 2016 г

В документе выражается поддержка договорённостям, достигнутым на саммитах по нагорно-карабахской проблеме 16 мая в Вене и 20 июня в Санкт-Петербурге, направленным на недопущение эскалации ситуации в зоне конфликта, стабилизацию обстановки и создание условий для продвижения мирного процесса.

«Подтверждая необходимость исключительно мирного решения нагорно-карабахской проблемы, выражаем поддержку усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта на основе норм и принципов международного права, положений Устава ООН, Хельсинкского Заключительного Акта, в частности, касающихся неприменения силы или угрозы применения силы, территориальной целостности государств, равноправия и права народов на самоопределение», — говорится в заявлении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что лидеры ОДКБ не будут принимать заявления по Нагорному Карабаху. Однако накануне саммита помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что по итогам саммита ОДКБ в Ереване будет принято отдельно заявление по Карабахскому конфликту.

14 октября, подводя итоги сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, президент Армении Серж Саргсян в сущности повторил текст процитированного документа, однако так и не сказал, что заявление по Карабаху было принято.

«Партнеры по ОДКБ выразили поддержку договоренностям, достигнутым на организованных в текущем году в Вене и в Санкт-Петербурге саммитах по нагорно-карабахской проблеме, направленным на недопущение эскалации ситуации в зоне конфликта, стабилизацию обстановки и создание условий для продвижения мирного процесса. На сессии подтверждена необходимость исключительно мирного решения нагорно-карабахской проблемы, выражена поддержка усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта на основе норм и принципов международного права, положений Устава ООН, Хельсинкского Заключительного Акта, в частности, касающихся неприменения силы или угрозы применения силы, территориальной целостности государств, равноправия и права народа на самоопределение», — по сообщению официального сайта главы армянского государства сказал Серж Саргсян.

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