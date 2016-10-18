Минск, 19 октября, 2016, 00:39 — ИА Регнум.



Приговор вынесен

В суде Первомайского района Минска 18 октября был оглашен приговор по резонансному уголовному делу: задержанный в июле 2015 года генеральный директор ЗАО «Хоккейный клуб «Динамо-Минск» Максим Субботкин признан виновным в превышении служебных полномочий, халатности, злоупотреблении властью и нанесении ущерба спортклубу в особо крупном размере, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно приговору, который огласил судья Дмитрий Цыкал, Субботкин приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и запретом занимать руководящие должности в течение пяти лет. Ущерб от его криминальной деятельности оценён более чем в 2 млрд белорусских рублей (неденоминированных) — около $100 тысяч в эквиваленте.

Находясь в следственном изоляторе, Субботкин возмещал ущерб. При этом, судя по показаниям в суде, виновным себя в хищении средств клуба он не признал, заявив, что «ни копейки» средств «Динамо-Минск» лично не присвоил.

По мнению следствия, Субботкин действовал через фирму ЗАО «Маркетинг ХК «Динамо», созданную им для обслуживания хоккейного клуба — продажи атрибутики, размещения рекламы и так далее. Участие в деятельности фирмы за весьма щедрое вознаграждение приняли также сотрудники ЗАО «Хоккейный клуб «Динамо-Минск», выступавшие свидетелями по делу. Они называли не только свои зарплаты и гонорары, но также хоккеистов клуба — суммы фигурировали от полутысячи долларов США до десятков тысяч.

Показания по делу дали должностные лица ХК — главбух Игорь Рымашевский, инспектор по кадрам Марина Рудко, юрист Инесса Готто, бывший генеральный менеджер Владимир Бережков (также сидевший в СИЗО, но избежавший суда) и другие. В ЗАО «Маркетинг ХК «Динамо» Субботкин числился председателем наблюдательного совета, назначив себе зарплату в 45 млн «зайчиков» — сопоставимо с зарплатой целой кафедры Белгосуниверситета во главе с доктором наук.

Корыстный мотив совершаемых действий обвиняемый отверг, признав свои «ошибки» как управленца. Бережков показал, что обналичивал банковскую карточку специалиста Леонида Сагындыкова и предавал деньги Субботкину. Подсудимый отверг показания бывшего генменеджера хоккейного клуба, вскоре после освобождения из СИЗO трудоустроенного в футбольную федерацию. Тем не менее, суд счёт показания Бережкова правдивыми и весьма важными в установлении вины Субботкина.

Хоккейному клубу были проданы 90% акций фирмы, которую фактически создал Субботкин. Поэтому у обвинения возникли затруднения с доказыванием вины экс-гендиректора клуба, но оно с ним справилось. На обжалование приговора у стороны защиты есть 10 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2015 года били задержаны взяты под стражу функционеры минского хоккейного клуба «Динамо» Максим Субботкин и Владимир Бережков. Они подозревались в коррупции и нанесении ущерба интересам хоккейного клуба. Бережков в заточении возместил названный следователями ущерб и вышел на свободу, занявшись «вышиваночными» мероприятиями в спортивном клубе другого профиля.