Москва, 19 октября, 2016, 00:34 — ИА Регнум. Шесть человек стали жертвами авиаудара, нанесённого по селению Хассаджек в сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщают в Минобороны России со ссылкой на данные представителей местного совета города Африн провинции Алеппо, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Clemens Vasters F-16 ВВС Королевства Бельгии

Уточняется, что авиаудар по селению был нанесёны 18 октября около 3 часов ночи. «В результате бомбардировки было разрушено два жилых дома, погибло шесть и получили ранения различной степени тяжести ещё четыре человека», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что «самолетов ВКС России или ВВС Сирии в данном районе не было». Между тем, по сведениям российской стороны, в районе Хассаджека «ночью 18 октября выполняли задачи самолёты международной коалиции».

«Средствами контроля воздушной обстановки в указанное время в данном районе были зафиксированы два F-16 ВВС Королевства Бельгии», — информируют в Минобороны России.