Москва, 19 октября, 2016, 00:24 — ИА Регнум. Футболисты московского клуба ЦСКА сыграли вничью против «Монако» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, проходившая вечером 18 октября на «Арене ЦСКА» в Москве, завершилась со счётом 1:1.

gazprom.ru Футбольное поле

Счёт в матче открыли хозяева поля — на 34-й минуте отличился Ласина Траоре. Сравнять счёт за три минуты до окончания основного времени удалось Бернарду Силве.

По итогам встречи подопечные Леонида Слуцкого имеют на своём счету два очками и занимают четвёртое место в группе «Е».

В следующем туре группового этапа турнира две команды сыграют между собой на стадионе «Луи II» в Монако. Матч состоится 2 ноября.