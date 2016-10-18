Болгария выдала Турции семерых подозреваемых в связях с Фетхуллахом Гюленом
София, 19 октября, 2016, 00:12 — ИА Регнум. Власти Болгарии задержали на территории страны и передали Турции семерых подозреваемых в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который обвиняется Анкарой в организации попытки военного переворота, сообщило болгарское агентство БГНЕС.
По информации агентства, подозреваемые были обнаружены болгарскими пограничниками в грузовике с турецкими регистрационными номерами, направлявшемся в Румынию.
Уточняется, что среди задержанных — трое уволенных сотрудников турецкой полиции, два преподавателя, журналист закрытой газеты Zaman, а также владелец магазина. В отношении всех семерых в Турции ранее был выданы ордеры на арест.
Задержанные были переданы турецким властям на КПП «Капитан-Андреево — Капикуле». Отмечается, что в ходе допросов беглецы отрицали намерения выезать на территорию Румынии.
Как передавало ИА REGNUM, Болгария уже не в первый раз выдаёт Турции подозреваемых в причастности к путчу. Так, в августе Болгария экстрадировала бизнесмена Абдуллаха Бююка, который, по мнению турецких властей, являлся «финансистом» организации Фетхуллаха Гюлена.
Напомним, в ночь с 15 на 16 июля в Турции была совершена попытка военного переворота. На улицы Анкары и Стамбула вышли многочисленные отряды с бронетехникой. В ходе боевых столкновений погибли более 240 человек, свыше 2,1 тысячи человек получили ранения. Мятеж не удался, к утру преданные руководству Турции военные полностью восстановили контроль над ситуацией в стране.
За неудачной попыткой путча в Турции последовала волна чисток в рядах военных и государственных структурах, арестованы или лишились своих постов тысячи человек, ужесточён контроль над СМИ, целый ряд которых был закрыт.