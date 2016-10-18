София, 19 октября, 2016, 00:12 — ИА Регнум. Власти Болгарии задержали на территории страны и передали Турции семерых подозреваемых в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который обвиняется Анкарой в организации попытки военного переворота, сообщило болгарское агентство БГНЕС.

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По информации агентства, подозреваемые были обнаружены болгарскими пограничниками в грузовике с турецкими регистрационными номерами, направлявшемся в Румынию.

Уточняется, что среди задержанных — трое уволенных сотрудников турецкой полиции, два преподавателя, журналист закрытой газеты Zaman, а также владелец магазина. В отношении всех семерых в Турции ранее был выданы ордеры на арест.

Задержанные были переданы турецким властям на КПП «Капитан-Андреево — Капикуле». Отмечается, что в ходе допросов беглецы отрицали намерения выезать на территорию Румынии.

Как передавало ИА REGNUM, Болгария уже не в первый раз выдаёт Турции подозреваемых в причастности к путчу. Так, в августе Болгария экстрадировала бизнесмена Абдуллаха Бююка, который, по мнению турецких властей, являлся «финансистом» организации Фетхуллаха Гюлена.

Напомним, в ночь с 15 на 16 июля в Турции была совершена попытка военного переворота. На улицы Анкары и Стамбула вышли многочисленные отряды с бронетехникой. В ходе боевых столкновений погибли более 240 человек, свыше 2,1 тысячи человек получили ранения. Мятеж не удался, к утру преданные руководству Турции военные полностью восстановили контроль над ситуацией в стране.

За неудачной попыткой путча в Турции последовала волна чисток в рядах военных и государственных структурах, арестованы или лишились своих постов тысячи человек, ужесточён контроль над СМИ, целый ряд которых был закрыт.