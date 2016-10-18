Лондон, 18 октября, 2016, 23:57 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Джон Керри просил власти Эквадора не позволить главному редактору и создателю портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу опубликовать документы, компрометирующие кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. Об сегодня, 18 октября, пишет WikiLeaks со ссылкой на несколько американских источников.

ИА REGNUM

Сообщается, что в ходе переговоров в Колумбии, 26 сентября, в кулуарах Керри попросил представителя Эквадора повлиять на Ассанжа, который скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы тот не публиковал компрометирующие Клинтон документы.

Видимо, Эквадор не прислушался к «просьбам» Керри, так как Ассанж опубликовал документы, показывающие, что Клинтон врет своим избирателям.

После этого Ассанжу отключили интернет.