Москва, 19 октября, 2016, 06:00 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Московская городская дума

Депутаты Мосгордумы планируют рассмотреть проект закона «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». Совместное заседание комиссий назначено на 19 октября. Как заявил глава столичного парламента Алексей Шапошников («Единая Россия»), согласно законопроекту более половины расходной части бюджетных средств направят на социальные программы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Мосгордумы.

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«Столичный бюджет сохранит свою социальную направленность», — подтвердил Шапошников.

Он добавил, что несмотря на кризис, в городе продолжится инвестирование в развитие города, на что планируется выделить порядка 1 трлн 865,1 млрд рублей. Так, за три года будут построено 50 новых станций метрополитена, порядка 470 км дорог, 64 школ, 55 детских садов, 32 поликлиник, 6 центров соцподдержки населения, 60 спортивных и 25 культурных объектов.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что В 2017 году доходы бюджета составят 1 трлн 758,6 млрд рублей, а расходы — 1 трлн 976,5 млрд рублей. При этом он подчеркнул, что 90% расходов будет направлено на реализацию городских программ.