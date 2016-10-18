Скопье, 18 октября, 2016, 23:40 — ИА Регнум. Парламент Македонии единогласно принял решение о самороспуске в преддверии намеченных на 11 декабря внеочередных парламентских выборов. За соответствующее решение проголосовали 110 депутатов, голосовавших «против» и воздержавшихся не было, сообщило «Македонское информационное агентство».

Флаг Македонии

Отмечается, что перед тем как проголосовать за самороспуск депутаты утвердили проект закона о бюджете на 2017 год. Теперь, в соответствии с законодательством республики, президент Македонии Георгий Иванов может официально утвердить дату предстоящих выборов.

Напомним, 31 августа лидеры четырёх основных политических партий Македонии Никола Груевский (ВМРО-ДПМНЕ), Зоран Заев (СДСМ), Али Ахмети (DUI) и Мендух Тачи (DPA) по итогам продолжительных переговоров достигли договорённости о новой дате внеочередных парламентских выборов, которые до этого уже назначались дважды в текущем году, однако бойкотировались оппозицией, которая настаивала, что для проведения «прозрачных выборов» в стране не создано достаточных условий.

В начале сентября парламент Македонии утвердил переходное правительство, задачей которого является обеспечить проведение выборов в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, оппозиция в Македонии во главе с Зораном Заевым не согласилась с результатами парламентских выборов, которые состоялись в апреле 2014 года, заявив, что они были сфальсифицированы. СДСМ обвинил министров от правящей партии ВМРО-ДПМНЕ в коррупции и причастности к уголовным преступлениям. Премьер-министр и лидер ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевский отверг все обвинения и со своей стороны обвинил Заева в попытках прийти к власти в стране недемократическим способом.

Противоречия между сторонниками правящей партии и оппозиции весной 2015 года привели к парламентскому кризису и массовым акциям протеста в Скопье. Стороны приступили к переговорам при активном участии еврокомиссара по вопросам расширения и политике добрососедства Йоханнеса Хана и послов США и Великобритании в Македонии. Положить конец внутриполитическому кризису призваны намеченные на декабрь этого года внеочередные выборы.